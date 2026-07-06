Norwegia Depak Brasil, Erling Haaland Panaskan Perburuan Top Skor Piala Dunia 2026

jpnn.com - Erling Haaland menjadi aktor utama di balik keberhasilan Norwegia menyingkirkan Brasil di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dua gol yang dicetak bintang Manchester City itu bukan hanya mengantar The Vikings melaju ke perempat final, tetapi juga membuat persaingan top skor kian memanas.

Haaland memborong seluruh gol kemenangan Norwegia saat menundukkan Brasil dengan skor 2-1 di Stadion New York, Senin (6/7/2026) dini hari WIB.

Ini menjadi gol ketujuh Haaland sepanjang Piala Dunia 2026. Jumlah tersebut membuatnya sejajar dengan dua kandidat kuat peraih sepatu emas lainnya, yakni Lionel Messi dan Kylian Mbappe.

Meski sama-sama mengemas tujuh gol, Mbappe masih menempati posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak. Kapten Timnas Prancis itu unggul berkat torehan dua asis yang menjadi pembeda dalam klasemen top skor sementara.

Persaingan menuju gelar top skor juga belum sepenuhnya tertutup bagi Harry Kane. Penyerang andalan Inggris itu telah mengoleksi lima gol dan masih berkesempatan menambah catatannya saat menghadapi tuan rumah Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dengan fase gugur yang masih menyisakan sejumlah pertandingan, perebutan Sepatu Emas dipastikan bakal berlangsung sengit.

Haaland, Mbappe, Messi, hingga Kane sama-sama memiliki peluang mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026.(del/jpnn)