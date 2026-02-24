Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Nose Innovation Center Diresmikan, Fokus Riset Kosmetik Bahan Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 – 22:34 WIB
Peresmian fasilitas Nosé Innovation Center dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Foto: Tim Nosé Herbal Indo

jpnn.com, JAKARTA - PT Nose Herbal Indo berkomitmen dalam mendorong kemajuan industri kosmetik dan wellness nasional melalui penyelenggaraan Nosé Innovation Day. 

Agenda tersebut hadir untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem industri inovatif, patuh regulasi, dan berdaya saing.

PT Nose Herbal Indo sebagai perusahaan manufaktur kosmetik lokal berkomitmen menghadirkan inovasi berbasis riset. 

Langkah tersebut didukung teknologi dan prinsip keberlanjutan guna mendukung perkembangan industri kecantikan nasional.

Vice-CEO PT Nose Herbal Indo, Sri Rahayu Widya Ningrum, menyampaikan kegiatan ini wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan inovasi yang lahir dari kolaborasi nyata antara akademisi, pelaku industri, dan pemerintah.

Melalui kegiatan ini, PT Nose Herbal Indo juga secara resmi memperkenalkan Nosé Innovation Center sebagai pusat kolaborasi ABG.

Fasilitas ini sekaligus menjadi simbol komitmen perusahaan dalam menghadirkan keunggulan 100% Local OEM. 

Peresmian fasilitas Nosé Innovation Center dilakukan secara langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. 

PT Nose Herbal Indo kembali meresmikan Nose Innovation Center sebagai pusat riset kosmetik bahan lokal.

