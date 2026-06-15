Notarace 2026 Jadi Acara Puncak HUT ke-118 Ikatan Notaris Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) kembali menghadirkan Notarace 2026 sebagai acara puncak rangkaian HUT ke-118 Ikatan Notaris Indonesia.

Kegiatan ini akan digelar di Eastvara BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 26 Juli 2026.

Mengusung tema besar HUT “Satu Pengabdian, Sejuta Kepercayaan, 118 Tahun INI untuk Indonesia Emas”, peringatan tahun ini menegaskan komitmen INI dalam memperkuat pengabdian, kebersamaan, kepedulian sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

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Notarace 2026 mengangkat tagline “Legal Precision, Racing Passion” atau “Tepat di Atas Kertas, Cepat di Atas Lintasan”.

"Tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga dirancang sebagai ruang pembaruan wawasan profesi bagi notaris, Anggota Luar Biasa (ALB), dan masyarakat," kata Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Dr. H. Irfan Ardiansyah, S.H., Sp.N., LL.M., Senin (15/6).

Dia menyebutkan, berbeda dari kegiatan lari pada umumnya, Notarace 2026 akan menghadirkan nilai tambah berupa materi edukatif yang relevan dengan praktik kenotariatan dan dunia usaha.

Salah satu materi yang akan dibahas adalah kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPS Tahunan, yang penting dipahami oleh notaris, ALB, maupun pelaku usaha.

Dia mengajak seluruh anggota INI untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian HUT ke-118, khususnya Notarace 2026.