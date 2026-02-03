Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Notaris Digital Terhambat Aturan, Heppy Palupy Dorong Penerapan Kehadiran Virtual

Selasa, 03 Februari 2026 – 15:08 WIB
Ilustrasi digitalisasi. Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam upaya digitalisasi layanan notaris.

Meski konsep notaris siber telah diperkenalkan sejak 2014, penerapannya belum optimal karena regulasi masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak.

Hal tersebut disoroti dalam tesis terbaru Universitas Pelita Harapan (UPH) yang ditulis Heppy Endah Palupy.

Penelitian itu menegaskan pentingnya penerapan konsep kehadiran virtual untuk meningkatkan efisiensi layanan publik di bidang kenotariatan.

Hambatan utama digitalisasi notaris terletak pada ketidaksinkronan regulasi.

Persoalan muncul akibat benturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Heppy menjelaskan, Undang-Undang Jabatan Notaris mulai membuka ruang digitalisasi melalui konsep Notaris Siber.

Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mengecualikan akta notaris dari dokumen elektronik yang diakui sepenuhnya sebagai alat bukti autentik.

