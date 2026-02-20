NOTE 60 Series Meluncur, Infinix Bidik Segmen Lebih Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Infinix resmi meluncurkan NOTE 60 Series di Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat posisi di segmen smartphone kelas menengah atas.

Mengusung manifesto “It’s NOTE What You Think”, seri terbaru ini diklaim membawa peningkatan spesifikasi paling signifikan sepanjang sejarah lini NOTE.

Head of Marketing Infinix Indonesia, Sergio Ticoalu, menegaskan NOTE 60 Series bukan sekadar pembaruan generasi.

“Melalui NOTE 60 Series, kami secara resmi menunjukkan bahwa Infinix serius masuk ke kelas yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar upgrade generasi, tetapi lonjakan spesifikasi yang paling signifikan dalam sejarah seri NOTE,” ujarnya.

Lini NOTE 60 Series terdiri dari tiga model, yakni NOTE 60 Ultra, NOTE 60 Pro, dan NOTE 60.

Infinix memperkuat kolaborasi dengan sejumlah pemain global, termasuk penggunaan chipset Snapdragon, desain dari Pininfarina, serta sistem audio yang disetel oleh JBL untuk meningkatkan pengalaman multimedia pengguna.

Pada varian NOTE 60 Pro, Infinix menghadirkan debut chipset Snapdragon 7s Gen 4 yang diklaim mampu meningkatkan kinerja CPU hingga 75 persen dan GPU hingga 210 persen dibanding generasi sebelumnya.

Perangkat ini juga didukung sistem pendingin 3D IceCore Vapor Chamber guna menjaga stabilitas performa saat penggunaan berat, termasuk gaming hingga 120 FPS.