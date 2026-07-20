NotebookLM Berganti Nama Jadi Gemini Notebook, Dibekali Fitur Baru

jpnn.com, JAKARTA - Google merombak identitas aplikasi asisten riset berbasis kecerdasan artifisial (AI) miliknya.

NotebookLM kini resmi berganti nama menjadi Gemini Notebook, sekaligus membawa kemampuan baru yang membuat proses analisis data menjadi lebih praktis.

Perubahan terbesar hadir lewat fitur eksekusi kode langsung di dalam aplikasi.

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Dengan kemampuan itu, pengguna dapat menjalankan kode pemrograman untuk mengolah data, membuat visualisasi, hingga menganalisis informasi dari berbagai sumber tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain.

Aplikasi yang pertama kali diperkenalkan sebagai Project Tailwind pada ajang Google I/O 2023 itu terus berkembang menjadi salah satu alat riset AI andalan Google.

Saat ini, Gemini Notebook disebut telah digunakan sekitar 30 juta pengguna dan lebih dari 600.000 organisasi di berbagai negara.

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Selama perjalanannya, Google juga rutin memperkaya kemampuan aplikasi tersebut.

Mulai dari membuat ringkasan dokumen, menyajikan sumber riset dari berbagai format, hingga mengubah catatan menjadi podcast berbasis AI.