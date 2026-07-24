Nothing Konser di Jakarta Hari Ini, Berikut Rundown Acara

jpnn.com, JAKARTA - Band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Amerika Serikat, Nothing, akan menggelar konser di Toba Dream, Jakarta pada hari ini, Jumat (24/7).

Trueside Jakarta selaku promotor telah mengumumkan rundown atau susunan acara konser Nothing.

Konser Nothing akan dibuka oleh tiga penampil yang mewakili beragam warna musik independen Tanah Air, yaitu Sunlotus (19.00), Vague (20.00), dan Enola (21.00 WIB).

Baca Juga: Ini Daftar Harga Tiket Konser Nothing di Jakarta

Kehadiran ketiga band tersebut bakal melengkapi malam dengan karakter musikal yang beragam sekaligus menjadi pembuka sebelum Nothing naik ke atas panggung.

Nothing dijadwalkan naik pentas pada pukul 22.00 WIB sampai selesai.

Dikenal melalui perpaduan distorsi gitar yang masif, melodi yang melankolis, serta atmosfer shoegaze yang khas, Nothing telah menjadi salah satu nama berpengaruh dalam skena alternative rock modern.

Baca Juga: Nothing Kembali Gelar Konser Spesial di Jakarta

Kembalinya Nothing ke Jakarta menjadi momen yang telah lama dinantikan oleh para penggemar.

Band yang dimotori Dominic Nicky Palermo itu sebelumnya pernah singgah ke Indonesia pada 2017 dan 2019.