Nova Arianto Bicara Peluang Fadly Alberto Kembali ke Timnas U-20 Setelah Kasus 'Tendangan Kungfu'

Kamis, 30 April 2026 – 14:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nama Fadly Alberto Hengga menjadi sorotan seusai aksi 'tendangan kungfu' di ajang Elite Pro Academy (EPA) U-20 Super League 2025/2026.

Lantas, apakah Fadly Alberto Hengga masih punya jalan kembali ke Timnas Indonesia U-20?

Fadly Alberto melakukan aksi tidak terpuji saat laga antara Dewa United U-20 kontra Bhayangkara FC U-20 di Stadion Citarum, Semarang.

Akibat aksi tersebut, dia tidak hanya menuai kecaman, tapi juga langsung dicoret dari skuad Timnas U-20.

Namun, cerita belum selesai. Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto mengaku kecewa berat dengan tindakan sang pemain, tapi tidak menutup pintu sepenuhnya.

"Ini jelas kami sesalkan. Tapi di sisi lain, dia masih pemain muda. Harusnya ini jadi pelajaran penting buat dia,” kata Nova Arianto.

Mantan pemain Persib Bandung itu menegaskan Timnas bukan cuma soal skill. Menurutnya, pemanggilan pemain ke skuad Garuda Muda kini juga sangat bergantung pada sikap, disiplin, dan kedewasaan di lapangan.

“Kami tidak hanya melihat kualitas bermain. Attitude juga jadi catatan utama. Itu yang menentukan,” tegas Nova Arianto.