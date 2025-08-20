Nova Arianto Siap Uji 3 Pemain Diaspora Timnas U-17 di Bulgaria

Rabu, 20 Agustus 2025 – 01:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kekuatan Timnas Indonesia diharapkan bisa bertambah menjelang Piala Dunia U-17 2025 dengan kehadiran pemain diaspora.

Sejauh ini, skuad Garuda Muda baru diperkuat oleh Matthew Baker yang bermain sejak Piala Asia U-17 2025.

Pemain keturunan Indonesia-Australia itu tampil solid dalam mengisi pos bek kiri skuad Merah Putih.

Dua pemain diaspora baru lainnya yakni Elzar Jacob dan Noha Pohan baru dicoba saat Timnas Indonesia U-17 berlaga pada Piala Kemerdekaan 2025.

Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto berharap bisa menambah lagi tiga pemain diaspora baru yakni Lucas Lee, Nicholas Indra, dan Mike Rajasa.

Ketiganya dijadwalkan ikut dalam rombongan Timnas Indonesia U-17 saat melakukan training camp di Bulgaria pada awal September 2025 mendatang.

“Saya bisa melihat komposisi tim ini sudah kuat atau tidak. Tetapi, memang banyak opsi pemain lain, termasuk pemain diaspora. Saya harapkan mereka nanti bisa ke Bulgaria,” kata Nova.

Sejauh ini, komposisi pemain Timnas Indonesia U-17 masih membutuhkan tambahan untuk membuat tim makin solid.