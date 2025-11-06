Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Nova Arianto Tanamkan Satu Pesan Menjelang Timnas U-17 Indonesia vs Brasil

Kamis, 06 November 2025 – 20:45 WIB
Nova Arianto Tanamkan Satu Pesan Menjelang Timnas U-17 Indonesia vs Brasil - JPNN.COM
Skuad Timnas U-17 Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia bersiap menghadapi salah satu ujian terberat di Piala Dunia U-17 2025 dengan menghadapi Brasil.

Tim Samba dikenal dengan sejarah panjang dan empat gelar juara di level U-17.

Ujian Berat Garuda Muda

Namun, Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto menegaskan satu hal kepada anak asuhnya, tak ada ruang untuk rasa takut.

Baca Juga:

"Brasil bisa dibilang calon kuat juara di turnamen ini, tetapi saya tidak mau pemain terintimidasi."

"Mereka harus punya mental kuat dan bermain berani. Siapa tahu, kita bisa membuat kejutan," ucap Nova.

Lupakan Kekalahan

Setelah menelan kekalahan 1-3 dari Zambia pada laga pembuka, Garuda Muda kini bertekad bangkit.

Baca Juga:

Nova memastikan seluruh tim tetap dalam kondisi baik, dan sesi latihan difokuskan untuk mematangkan taktik serta memperbaiki kesalahan di laga sebelumnya.

"Pada Rabu (5/11/2025), kami fokus pada pemulihan. Setelah itu baru masuk ke sesi taktikal."

Timnas U-17 Indonesia bersiap menghadapi salah satu ujian terberat di Piala Dunia U-17 2025 dengan menghadapi Brasil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas U-17 Indonesia  Nova Arianto  timnas u-17  Brasil  Piala Dunia U-17 
BERITA TIMNAS U-17 INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp