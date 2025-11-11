Nova Arianto Temukan Harapan Baru di Bawah Mistar Timnas U-17 Indonesia

jpnn.com - Kiper Timnas U-17 Indonesia Mike Rajasa Hoppenbrouwers menjalani debutnya di ajang Piala Dunia U-17 2025.

Bermain penuh dalam laga kontra Honduras di Aspire Academy, Doha, Senin (10/11/2025), Mike tampil meyakinkan dan membantu Garuda Muda meraih kemenangan 2-1.

Puas dengan Debut Mike

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto tak bisa menyembunyikan rasa puasnya melihat performa kiper kelahiran 2009 tersebut.

Dia menilai Mike bermain sesuai dengan ekspektasi dan menunjukkan potensi besar sebagai penjaga gawang masa depan Indonesia.

"Mike salah satu pemain yang sesuai dengan skema kami. Dia pernah ikut latihan di Bulgaria dan Bali, dan selalu menunjukkan perkembangan positif."

"Dengan usia yang masih sangat muda, dia masih bisa tampil di banyak ajang bersama timnas," ucap mantan bek Timnas Indonesia itu.

Rotasi Kiper

Keputusan menurunkan Mike sejak menit awal menjadi langkah berani dari Nova. Sebelumnya, Dafa Algasemi selalu dipercaya berdiri di bawah mistar pada dua pertandingan awal.

Selain menjadi momen spesial bagi Mike, kemenangan atas Honduras juga menjaga peluang Indonesia untuk lulus ke 32 besar Piala Dunia U-17 2025 meski terbilang kecil.