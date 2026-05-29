Nova Arianto Terpikat Zinadien Ardiansyah, Gelandang Diaspora Ini Punya Visi Bermain Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto melontarkan pujian khusus kepada salah satu pemain diaspora yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U-19 2026.

Dari sederet nama yang bergabung dengan skuad Garuda Muda, Zinadien Ardiansyah menjadi sosok yang paling mencuri perhatian di mata sang pelatih.

Pemain yang saat ini menimba ilmu bersama Sydney FC II itu dinilai memiliki kualitas yang berbeda, terutama dalam hal membaca permainan. Nova secara terbuka mengakui terkesan dengan visi bermain yang dimiliki Zinadien selama mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U-19.

Meski menilai seluruh pemain diaspora memiliki kualitas yang merata, Nova menyebut Zinadien sebagai salah satu pemain yang mampu menunjukkan kecerdasan dalam mengatur ritme permainan dan mengambil keputusan di lapangan.

"Saya sedikit tertarik dengan Zinadien Ardiansyah. Saya lihat Zinadien punya visi bermain yang sangat baik," ujar Nova Arianto.

Kehadiran Zinadien menjadi tambahan kekuatan penting bagi Timnas Indonesia U-19 yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF U-19 2026. Nova berharap pemain kelahiran Australia tersebut mampu menerjemahkan potensinya menjadi kontribusi nyata saat turnamen berlangsung.

Selain Zinadien, enam pemain diaspora yang masuk skuad Garuda Muda juga mendapat penilaian positif. Mereka adalah Mathew Baker, Timothy Baker, Welber Jardim, Amar Brkic, Eizar Tanjung, dan Zinadien sendiri. Menurut Nova, kehadiran para pemain diaspora ini membantu menambah kedalaman skuad, terutama di posisi-posisi yang sebelumnya membutuhkan tambahan opsi.

Meski demikian, Nova menegaskan sorotan terhadap Zinadien bukan berarti pemain lain berada di bawahnya. Ia berharap seluruh pemain diaspora dapat menunjukkan performa terbaik dan membantu Timnas Indonesia U-19 bersaing di Grup A Piala AFF U-19 2026 menghadapi Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam.