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JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Nova Widianto Kembali Dikaitkan dengan PBSI, Jadi Pelatih Baru Ganda Campuran?

Kamis, 30 Juli 2026 – 16:22 WIB
Nova Widianto Kembali Dikaitkan dengan PBSI, Jadi Pelatih Baru Ganda Campuran? - JPNN.COM
Nova Widianto saat melatih pasangan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati pada ajang Hylo Open 2022. Foto: Dokumentasi BWF

jpnn.com - Nova Widianto kembali dikaitkan sebagai calon pelatih utama sektor ganda campuran Pelatnas Cipayung.

Pria kelahiran 10 Oktober 1977 itu resmi berpisah dengan Federasi Bulu Tangkis Malaysia setelah mengabdi selama hampir enam tahun di Negeri Jiran.

Sejauh ini, PBSI dikabarkan kembali mendekati jebolan PB Tangkas tersebut setelah melepas Rionny Mainaky dan Amon Sunaryo.

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Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengaku pihaknya sudah mengantongi kandidat pengganti Rionny dan Amon.

Proses kontrak kini tengah diselesaikan sebelum pengumuman resmi disampaikan kepada publik.

"Saat ini kami sudah memiliki kandidat yang diproyeksikan menjadi pelatih tim utama ganda campuran Pelatnas Cipayung. Proses penunjukannya masih berjalan dan harus melalui tahapan internal yang sedang kami selesaikan."

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"Kami ingin memastikan seluruh proses tersebut berjalan dengan baik sebelum diumumkan secara resmi kepada publik," ujar suami dari Mulianingsih Baiin itu.

Nama lain yang sempat masuk bursa ialah Flandy Limpele setelah beberapa bulan membantu menangani sektor ganda campuran pratama di Pelatnas Cipayung.

Nova Widianto kembali dikaitkan untuk menjadi pelatih ganda campuran utama Pelatnas Cipayung setelah mundurnya Rionny Mainaky dan Amon Sunaryo

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TAGS   Nova Widianto  PBSI  ganda campuran  Pelatnas Cipayung  pelatih ganda campuran 
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