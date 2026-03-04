Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Diangkat ke Layar Lebar, Syuting Mulai April 2026

jpnn.com, JAKARTA - Novel mega best seller “Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati” karya Brian Khrisna resmi diadaptasi ke layar lebar dan dijadwalkan memasuki tahap produksi pada April 2026.

Kabar ini disambut antusias pembaca setianya yang telah mengantarkan buku tersebut hingga cetakan ke-100.

Salah satu kutipan paling membekas dari novel ini berbunyi, “Hidup ternyata bukanlah perlombaan. Tidak masalah jika langkahmu melambat dan tak secepat orang yang lain.”

Baca Juga: Petualangan Robert Langdon Berlanjut Lewat Novel The Secret of Secrets

Kalimat reflektif itu menjadi napas utama cerita yang sederhana, namun emosional dan relevan dengan banyak orang.

Proyek film ini merupakan kolaborasi antara Sinergi Pictures dan Ben Film. Kursi sutradara dipercayakan kepada Kuntz Agus, yang sebelumnya menggarap film Dear Nathan: Thank You Salma dan Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah.

Sementara penulisan skenario ditangani Alim Sudio, dengan Nia Dinata sebagai konsultan skenario.

Kisahnya berpusat pada Ale, seorang pria yang berada di titik terendah hidupnya dan berniat mengakhirinya. Dalam 24 jam terakhir sebelum keputusan besar itu, dia hanya ingin menyantap seporsi mie ayam.

Namun, warung yang dituju justru tutup. Penundaan kecil tersebut menjadi awal dari serangkaian pertemuan tak terduga yang perlahan mengubah cara pandangnya tentang hidup.