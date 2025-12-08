Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

NPI Kecam Narasi Ferry Irwandi soal Bencana Sumatra

Senin, 08 Desember 2025 – 00:00 WIB
Direktur Nusantara Parameter Index (NPI) Murmahudi. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Nusantara Parameter Index (NPI) Murmahudi mengecam keras pernyataan yang disampaikan konten kreator Ferry Irwandi terkait kondisi bencana Sumatra.

Pernyataan Ferry yang menyebut negara tidak hadir membantu korban, dinilai berbahaya, tidak berdasar kuat, dan berpotensi memicu kepanikan publik.

Murmahudi menegaskan bahwa bencana adalah peristiwa kemanusiaan yang harus disikapi dengan empati, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral, bukan dijadikan komoditas konten apalagi dibumbui narasi provokatif.

“Pernyataan Ferry Irwandi sangat tidak etis dan berbahaya. Mengangkat isu dugaan pemerkosaan tanpa data yang jelas, lalu disebarkan ke publik dalam kondisi psikologis masyarakat yang sedang terpukul akibat bencana, itu bisa menimbulkan trauma baru dan keresahan sosial,” ujar Murmahudi dalam keterangannya, Minggu (7/12/2025).

Dia menilai konten tersebut menunjukkan minimnya kepekaan sosial. Menurutnya, menyebarkan informasi sensitif di tengah situasi darurat harus melalui verifikasi ketat, bukan berbasis cerita sepihak atau voice note yang belum jelas kebenarannya.

“Jika ada dugaan tindak pidana, salurannya adalah aparat penegak hukum, bukan konten media sosial. Ini menyangkut martabat korban, ketertiban umum, dan stabilitas sosial di daerah terdampak,” tegasnya.

Selain soal dugaan kejahatan, Murmahudi juga mengkritik keras narasi Ferry yang menyebut negara tidak hadir dalam penanganan bencana di Aceh Tamiang.

Ia menilai pernyataan tersebut tidak objektif dan berpotensi menyesatkan opini publik.

