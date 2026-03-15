JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

NTT DATA Luncurkan Pabrik AI Berbasis NVIDIA

Minggu, 15 Maret 2026 – 06:28 WIB
NTT DATA meluncurkan pabrik AI berbasis NVIDIA. Foto: dok NTT DATA

jpnn.com, JAKARTA - NTT DATA, pemimpin global dalam layanan AI, bisnis digital, dan teknologi resmi menghadirkan pabrik AI perusahaan berbasis NVIDIA.

Pabrik AI perusahaan NTT DATA yang didukung oleh NVIDIA merupakan ekosistem yang adaptif, cerdas, dan otomatis.

CEO, NTT DATA, Inc. Abhijit Dubey, menyatakan Solusi ini dirancang untuk membantu klien mempercepat pengembalian investasi dengan penerapan AI perusahaan secara efisien sekaligus mengelola seluruh siklus hidup AI dari awal hingga akhir. 

“Pabrik dirancang untuk mendorong inovasi serta meningkatkan keunggulan operasional bagi perusahaan di seluruh dunia,” ungkap Abhijit Dubey, dikutip, Sabtu (15/3).

Pabrik AI terbaru dari NTT DATA ini menyediakan solusi full-stack yang dirancang sesuai kebutuhan spesifik berbagai sektor industri dengan mengintegrasikan data, infrastruktur, alur kerja, dan tata kelola. 

Menurut Abhijit, pendekatan ini memberikan perusahaan sebuah model operasional AI perusahaan yang konsisten, dapat diterapkan berulang, dan siap digunakan di lingkungan produksi.

Pabrik AI perusahaan terbaru NTT DATA mengintegrasikan infrastruktur AI NVIDIA, yang menggabungkan komputasi berbasis GPU dengan jaringan berkinerja tinggi, bersama perangkat lunak NVIDIA AI Enterprise, termasuk NIM microservices. 

“Kombinasi ini menghasilkan AI dengan performa tinggi dan latensi rendah yang dapat diterapkan secara konsisten di berbagai lingkungan, mulai dari cloud, pusat data, hingga edge,” ujar Abhijit.

