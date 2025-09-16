NU Care-LAZISNU dan Indomaret Luncurkan Program Keluarga Indonesia Unggul

jpnn.com, JAKARTA - NU Care-LAZISNU bersama PT Indomarco Prismatama (Indomaret) resmi meluncurkan Program Keluarga Indonesia Unggul yang akan dilaksanakan mulai 16 September 2025 hingga 31 Januari 2026.

Program ini merupakan kelanjutan dari Nusantara Digdaya dan menyasar masyarakat di tujuh provinsi, yakni Lampung, Jambi, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Peluncuran program berlangsung di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025) dan dihadiri jajaran PBNU, Kementerian Agama RI, manajemen Indomaret serta pengurus dan manajemen NU Care-LAZISNU.

Ketua PBNU sekaligus Ketua LAZISNU PBNU masa khidmah 2009-2015 KH Masyhuri Malik secara resmi membuka program ini.

“Saya sangat bersyukur ketika mendengar bahwa LAZISNU bekerja sama dengan Indomaret sejak 2018. Ini adalah bentuk nyata dari bakti Indomaret untuk Indonesia melalui NU Care-LAZISNU,” ujarnya.

Plh Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Riri Khariroh menjelaskan program baru ini dirancang untuk melanjutkan praktik baik dari Nusantara Digdaya yang sebelumnya menyalurkan dana Rp 3,5 miliar di dua provinsi yakni Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Program Keluarga Unggul ini akan berlangsung selama 16 September 2025 hingga 31 Januari 2026, tetapi setelah itu kegiatan akan terus berlangsung agar sustain pada penerimanya,” terang Riri.

Beberapa kegiatan penyaluran yang akan dilakukan di antaranya pengadaan ambulans, bantuan insentif guru honorer, beasiswa bagi siswa miskin berprestasi, renovasi ruang belajar madrasah/sekolah, pelatihan dan pendampingan usaha kuliner, penyaluran bantuan usaha hingga modal usaha mikro pangan.