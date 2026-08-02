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JPNN.com - Nasional - Humaniora

NU Care-LAZISNU dan Paragon Salurkan Bantuan untuk Pesantren, Madrasah dan Masjid Terdampak Banjir Sumatra

Minggu, 02 Agustus 2026 – 22:30 WIB
NU Care-LAZISNU dan Paragon Salurkan Bantuan untuk Pesantren, Madrasah dan Masjid Terdampak Banjir Sumatra - JPNN.COM
Wakil Direktur Fundraising, Humas dan IT NU Care-LAZISNU PBNU, Anik Rifqoh menyalurkan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatra yang berlangsung sejak Mei hingga 1 Agustus 2026. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA -  

NU Care-LAZISNU PBNU bekerja sama dengan PT Paragon Technology and Innovation (Paragon Corp) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatra melalui program pemulihan sarana pendidikan dan ibadah.

Penyaluran bantuan dilaksanakan sejak Mei hingga 1 Agustus 2026 di Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali aktivitas belajar dan ibadah pascabencana.

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Wakil Direktur Fundraising, Humas dan IT NU Care-LAZISNU PBNU, Anik Rifqoh menuturkan program tersebut terlaksana melalui kerja sama strategis antara NU Care-LAZISNU dan Paragon Corp.

“Program bantuan kemanusiaan ini diprioritaskan bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh dan Sumatra. Penyaluran bantuan juga telah dimulai sejak bulan Ramadan 2026 dengan pendistribusian paket sembako,” ujar Anik, Sabtu (1/8/2026).

Dia memaparkan program tersebut menyasar lembaga pendidikan Islam seperti dayah atau pesantren dan rumah ibadah masjid dan mushola yang mengalami kerusakan akibat banjir.

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Di Kabupaten Aceh Tamiang, bantuan Madrasah Bangkit berupa renovasi disalurkan kepada Dayah Asy Syafiiyah Al Aziziyah dan MTsN 1 Aceh Tamiang.

Selain itu, bantuan peralatan sekolah diberikan kepada MIN 2 Aceh Tamiang dan MIN 7 Aceh Tamiang untuk mendukung keberlangsungan pendidikan para santri dan siswa.

NU Care-LAZISNU PBNU bekerja sama dengan PT Paragon Technology and Innovation (Paragon Corp) menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir Sumatra.

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TAGS   NU Care  Lazisnu PBNU  Masjid  Pesantren  banjir sumatra 
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