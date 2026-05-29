NU Care-LAZISNU Sembelih Sapi Kurban dari Shopee Barokah untuk Santri dan Warga Bantaran Sungai di Depok

jpnn.com, JAKARTA - NU Care-LAZISNU PBNU melaksanakan penyembelihan hewan kurban amanah dari Shopee Barokah di Pondok Pesantren Al Manar Azhari, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis (28/5/2026).

Hewan kurban yang disembelih berupa satu ekor sapi limosin dengan bobot lebih dari 1 ton, dan dagingnya didistribusikan di Pondok Pesantren Al Manar Azhari untuk dibagikan kepada santri dan masyarakat sekitar pesantren yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan bantaran Sungai Pesanggrahan, Sungai Tiga Putra, Sungai Krukut, dan Sungai Licin, Depok.

Wakil Direktur Fundraising, Humas dan IT NU Care-LAZISNU Anik Rifqoh menyebut daging kurban diperkirakan menyasar sekitar 500 penerima manfaat, terdiri dari santri dan masyarakat sekitar pesantren.

"InsyaAllah sapi kurban dari Shopee Barokah ini akan menyasar 500 penerima manfaat dari masyarakat sekitar yang tinggal di bantaran sungai dan juga menyasar para santri Al Manar Azhari di Depok. Terima kasih kepada Shopee Barokah yang setiap tahun menitipkan penyaluran hewan kurbannya melalui NU Care-LAZISNU,” ungkap Anik.

Dia menambahkan bahwa di dalam proses pendistribusian daging kurban, NU Care-LAZISNU juga menerapkan prinsip kurban ramah lingkungan, yaitu dengan penggunaan media besek bambu dan alas daun untuk mengurangi sampah plastik.

"Sejak tahun 2019, NU Care-LAZISNU sudah menerapkan konsep green kurban, dengan menggunakan besek dan daun dalam pengemasan dan pendistribusiannya sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Konsep ini juga dilakukan oleh jaringan NU Care-LAZISNU sedunia,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan pimpinan Pondok Pesantren Al Manar Azhari Muhammad Iqbal Lutfi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak NU Care-LAZISNU dan Shopee Barokah atas penyaluran hewan kurban tersebut. Menurutnya, kurban ini menjadi keberkahan bagi keluarga besar pesantren dan masyarakat sekitar.

"Alhamdulillah, hari ini kami menyembelih hewan kurban berupa satu sapi dari Shopee Barokah yang diamanahkan kepada NU Care-LAZISNU dan disembelih di pesantren kami. Kami mengucapkanbanyak terima kasih kepada NU Care-LAZISNU dan Shopee Barokah yang telah menyalurkan hewan kurbannya di pesantren kami,” ujar Lutfi.