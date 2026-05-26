NU Care-LAZISNU Terima Donasi Sapi Kurban Limosin Dari Shopee Barokah

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Iduladha 1447 H/2026 M, NU Care-LAZISNU PBNU kembali menerima penyaluran sapi kurban dari Shopee Barokah.

Sapi tersebut akan disalurkan untuk masyarakat sekitar Pondok Pesantren Al Manar Azhari, Depok, Jawa Barat.

Sapi jenis limosin dengan berat 1 ton lebih itu diterima langsung melalui kegiatan seremoni penyerahan yang turut dihadiri oleh Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Riri Khariroh, didampingi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU H Ahmad Ginanjar Syaban, dan Director of Public Policy Shopee Indonesia Radityo Triatmojo di halaman Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

"Alhamdulillah, ini bukan kali pertama kami mendapat kepercayaan dari Shopee Barokah untuk melakukan penyaluran hewan kurban. Saya berharap kolaborasi antara NU Care-LAZISNU dan Shopee Barokah bisa terus terjalin dengan baik dan memberikan manfaatnyata bagi masyarakat Indonesia,” ujar Ginanjar.

Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Riri Khariroh menyampaikan kerja sama kurban bersama Shopee Barokah ini merupakan bentuk solidaritas kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

"Kegiatan ini hadir sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas dan memperkuat koneksi sosial di masyarakat. Insyaallah, hasil dari kurban ini bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan khususnya di daerah 3T serta daerah yang terkena musibah bencana alam," kata Riri.

Baca Juga: Gereja Santa Theresia Jakarta Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu di Kampung Bali

Dia menyampaikan bahwa lokasi penyembelihan sapi limosin tersebut akan dilakukan di Pondok Pesantren Al Manar Azhari, Depok yang merupakan salah satu pondok pesantren yang memiliki usia cukup tua dan memiliki hubungan historis yang erat dengan masyarakat sekitar.

"Ponpes Al Manar Azhari sendiri merupakan salah satu institusi pendidikan yang paling tua di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah banyak mencetak ribuan santri terbaik. Pesantren ini juga memiliki peran aktif dalam mendukung berbagai kegiatan sosial sehingga memiliki ikatan spesial dengan masyarakat di sekitarnya,” ujar Riri.