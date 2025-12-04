Nu High School Festival 2025 Meriah, Community Park PIK2 Buktikan Lagi Jadi Venue Favorit

Kamis, 04 Desember 2025 – 14:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nu High School Festival 2025 berlangsung meriah di Community Park PIK2, selama dua hari pada 22-23 November 2025.

Ribuan pelajar dan penikmat musik memadati area festival yang disulap menjadi ruang nostalgia ala acara sekolah, lengkap dengan aktivitas komunitas yang penuh energi.

Deretan musisi top ikut meramaikan panggung, mulai dari Vierratale, Nadin Amizah, Sal Priadi, Maliq & D’Essentials, Tiara Andini, JKT48, Juicy Luicy, Perunggu, Feel Koplo, hingga Humbug.

Dua hari penuh, area Community Park dipenuhi teriakan penonton yang sing along tanpa henti.

Sebagai venue outdoor, Community Park PIK2 memang dikenal nyaman dan strategis. Lokasinya mudah diakses dengan TransJakarta rute T31 atau Shuttle PIK2, ditambah pedestrian yang rapi dan kantong parkir yang luas.

Hal tersebut membuat pergerakan ribuan pengunjung tetap lancar meski padat dari pagi sampai malam.

Kenyamanan itu bukan tanpa alasan. Community Park PIK2 sebelumnya sudah menjamu sederet acara besar seperti HI Drone, Head in The Clouds, Pokemon Run, Isoplus Run 2025, Indonesia United in Worship, hingga Big Bounce Indonesia. Reputasinya sebagai venue festival makin kuat dari tahun ke tahun.

Selain konser musik, pengunjung bisa menikmati padel competition, live mural, food festival, sampai area piknik yang tersebar di berbagai titik. Banyak pengunjung datang sejak siang untuk duduk santai sebelum memadati stage utama saat musisi favorit tampil.