JPNN.com - Daerah

Nuansa London Bridge di Sungai Musi, Gen Z Dongkrak Pesona Jembatan Ampera

Rabu, 15 April 2026 – 17:17 WIB
Nuansa London Bridge di Sungai Musi, Gen Z Dongkrak Pesona Jembatan Ampera - JPNN.COM
Jembatan Ampera Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Jembatan Ampera di Palembang kembali menunjukkan pesonanya sebagai magnet kreativitas.

Ikon kebanggaan Sumatera Selatan itu mendadak riuh oleh aksi anak muda yang membuat tren video "London Bridge" versi Taylor Swift. 

Fenomena ini mengubah wajah Sungai Musi di malam hari bak suasana ikonik mancanegara yang viral di jagat maya. 

Bukan sekadar ikut-ikutan tren, aksi para kreator konten ini dipandang sebagai cara baru memperkenalkan identitas Palembang ke kancah nasional melalui estetika visual yang modern. 

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut positif geliat kreatif tersebut.

Menurutnya, konten-konten yang bertebaran di media sosial merupakan promosi wisata 'organik' yang sangat efektif bagi Kota Pempek. 

Dewa menegaskan bahwa pemerintah kota mendukung penuh ekspresi diri para pemuda, selama tetap mengedepankan ketertiban umum dan tidak mengganggu fungsi vital jembatan. 

"Ini adalah buah kreativitas anak muda yang patut dihargai. Selama dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan publik, silakan saja," tutur Dewa, Rabu (15/4).

Jembatan Ampera jadi tren anak muda membuat video. Banyak kreator yang rela menunggu hingga larut malam.

