JPNN.com - Entertainment - Gosip

Nunung Punya Rumah Baru, Hadiah dari Raffi Ahmad?

Senin, 29 September 2025 – 17:03 WIB
Nunung Punya Rumah Baru, Hadiah dari Raffi Ahmad? - JPNN.COM
Nunung. Foto: Instagram/nunung63.official

jpnn.com - Pelawak Nunung mengaku dihadiahi sebuah rumah baru oleh seseorang.

Perempuan 62 tahun tersebut menuturkan, rumah barunya itu berada di kawasan Jakarta.

Akan tetapi, dia belum menjelaskan lebih detail mengenai lokasi rumah barunya tersebut.

"Di Jakarta. Saya dihadiahi rumah sama seseorang. Ada," ujar Nunung di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9).

Ditanyai apakah rumah barunya itu merupakan pemberian dari Raffi Ahmad, Nunung membantahnya.

Akan tetapi, pelawak kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu enggan membeberkan identitas orang yang memberikan hunian baru untuknya.

"Enggak, bukan (Raffi Ahmad). Ada, ada," kata Nunung.

Dia mengatakan, rumah itu diberikan kepadanya dalam kondisi yang sudah siap dihuni.



