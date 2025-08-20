Nunung Sempat Enggan Keluar Kamar Setelah Dengar Kabar Mpok Alpa Meninggal Dunia

Rabu, 20 Agustus 2025 – 03:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Nunung sangat terpukul mendengar kabar kepergian rekan seprofesinya, Nina Carolina alias Mpok Alpa.

Dia mengaku sempat menangis hingga enggan keluar kamar seusai mendengar kabar duka tersebut.

Terlebih, Nunung juga pernah berjuang melawan penyakit kanker.

"Duh aku syok, seharian enggak keluar kamar, diam, menangis," kata Nunung di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Nunung menjelaskan suaminya yang sudah lebih dahulu mengetahui kabar tersebut berusaha menenangkan.

Suami Nunung mengingatkannya untuk bersabar dan mendoakan kepergian Mpok Alpa agar mendapat tempat terbaik.

"Sama suamiku, Mpok Alpa sudah enggak ada, suamiku itu sudah tahu. Terus gimana ya, ya sudah kamu sabar," tutur Nunung, menceritakan dukungan dari sang suami.

Nunung memiliki ekspektasi Mpok Alpa telah berhasil melewati masa sulit kanker, seusai melahirkan.