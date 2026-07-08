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JPNN.com - Politik

Nurdiansyah Alasta Didukung Mayoritas DPC untuk Pimpin DPD Partai Demokrat Aceh

Rabu, 08 Juli 2026 – 18:26 WIB
Nurdiansyah Alasta Didukung Mayoritas DPC untuk Pimpin DPD Partai Demokrat Aceh - JPNN.COM
Mayoritas DPC mendukung Nurdiansyah Alasta sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Aceh dalam musda mendatang. Foto: supplied

jpnn.com - Nurdiansyah Alasta didukung oleh 18 dari 23 dewan pimpinan cabang (DPC) untuk maju sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Aceh menjelang Musyawarah Daerah (Musda) dalam waktu dekat.

Dukungan dari mayoritas DPC tersebut menjadi modal kuat Nurdiansyah mengikuti kontestasi di Musda DPD Partai Demokrat Aceh mendatang.

Nurdiansyah Alasta Didukung Mayoritas DPC untuk Pimpin DPD Partai Demokrat AcehNurdiansyah Alasta saat mendapat dukungan mayoritas DPC menjelang Musda DPD Partai Demokrat Aceh.

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Para pengurus DPC menilai Nurdiansyah merupakan sosok yang lahir dari proses kaderisasi partai, memahami dinamika organisasi, dan memiliki komitmen menjaga soliditas dalam memperkuat eksistensi parpol berlambang bintang mercy itu di Aceh.

Merespons dukungan tersebut, Nurdiansyah Alasta menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh DPC maupun kader Partai Demokrat yang telah memberikan kepercayaan terhadapnya.

"Saya berterima kasih kepada seluruh DPC dan kader Partai Demokrat yang telah memberikan kepercayaan," kata Nurdiansyah, Rabu (8/7/2026).

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Nurdiansyah yang juga Ketua Komisi IV DPRA itu menyebut dukungan tersebut merupakan amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata dan semangat kebersamaan demi membesarkan Partai Demokrat di Aceh.

"Dukungan ini adalah amanah yang harus saya jalankan dengan penuh tanggung jawab," kata Nurdiansyah, Rabu (8/7/2026).

Nurdiansyah Alasta didukung oleh 18 dari 23 dewan pimpinan cabang (DPC) untuk maju sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Aceh dalam musda mendatang.

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TAGS   Nurdiansyah Alasta  Demokrat Aceh  AHY  Partai Demokrat  Musda Demokrat  calon ketua DPD 

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