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JPNN.com - Politik - Parpol

Nurdiansyah Alasta Siap Maju Pimpin Demokrat Aceh, Targetkan 2 Kursi DPR di 2029

Selasa, 14 Juli 2026 – 13:42 WIB
Nurdiansyah Alasta Siap Maju Pimpin Demokrat Aceh, Targetkan 2 Kursi DPR di 2029 - JPNN.COM
Nurdiansyah Alasta (kanan) bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat periode 2020- 2025 T. Riefky Harsya. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh sekaligus Ketua Komisi IV DPRA drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes menyatakan niatnya maju sebagai calon Ketua DPD Partai Demokrat Aceh pada Musyawarah Daerah pada Agustus 2026 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Nurdiansyah setelah mendapat dukungan dari internal mupun eksternal partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Nurdiansyah lahir dari keluarga besar Partai Demokrat.

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Ayahnya, almarhum H. Jamidin Hamdani merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Tenggara periode 2002–2017 sekaligus Anggota DPR Aceh.

"Saya mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil untuk mencalonkan diri sebagai Caleg DPR Aceh di Pemilu 2019 dengan niat melanjutkan perjuangan dan cita-cita orang tua yang begitu cinta kepada Pak SBY dan Partai Demokrat," tulis Nurdiansyah dalam suratnya.

Kantongi Dukungan Internal dan Eksternal

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Nurdiansyah Alasta Siap Maju Pimpin Demokrat Aceh, Targetkan 2 Kursi DPR di 2029

Nurdiansyah mengeklaim telah mengantongi dukungan luas dari internal partai maupun ekternal.

Nurdiansyah Alasta menyatakan siap maju memimpin Partai Demokrat Aceh pada Musda yang akan digelar Agustus 2026 mendatang

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TAGS   Nurdiansyah Alasta  Partai Demokrat  Demokrat Aceh  Musda Demokrat  Aceh  Demokrat 
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