Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Nurdin Halid DPR Beri Catatan Kepada Menteri Ferry Juliantono Perihal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Rabu, 17 September 2025 – 12:01 WIB
Nurdin Halid DPR Beri Catatan Kepada Menteri Ferry Juliantono Perihal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Koperasi pada Senin (8/9/2025). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) merupakan pertaruhan besar sekaligus instrumen Presiden Prabowo dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 Ayat (1).

Dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi Fery Juliantono di Jakarta, Senin (15/9/2025), Nurdin Halid menekankan pentingnya strategi efektif agar program ini benar-benar berjalan.

Nurdin mengungkapkan berdasarkan kunjungannya ke Kabupaten Bone dan Maros, Sulawesi Selatan, 17 Kopdeskel di Kecamatan Mare belum bergerak karena tidak memiliki kantor, manajemen, maupun arah kerja yang jelas.

Baca Juga:

Dia pun mendesak Kementerian Koperasi untuk segera melakukan pembenahan agar Kopdeskel dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa dan memastikan masa depan gerakan koperasi di Indonesia.

Delapan Catatan Kritis

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenkop pada Senin (8/9/2025), Nurdin Halid menyampaikan catatan kritis terkait efektivitas kerja dan keberhasilan Kopdeskel Merah Putih (MP).

Baca Juga:

Pertama, dia menekankan bahwa keberhasilan program ini harus ditopang oleh tata kelola yang kokoh, instruktur koperasi berpengalaman serta kepastian hukum kelembagaan koperasi nasional.

Menurutnya, pelatihan 80 ribu manajer dan asisten Kopdeskel akan jauh lebih efektif bila melibatkan lebih dari 7.500 instruktur koperasi bersertifikat yang telah dicetak Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkop).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid memberikan catatan kepada Menteri Ferry Juliantono Perihal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Koperasi Merah Putih  Ferry Juliantono  menteri koperasi  koperasi  Nurdin Halid 
BERITA KOPERASI MERAH PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp