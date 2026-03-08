Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Nurdin Halid DPR Dorong Ketersediaan BBM di SPBU Menjelang Arus Mudik Lebaran 2026

Minggu, 08 Maret 2026 – 12:45 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid (keempat kanan) saat melakukan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Makassar bersama sejumlah mitra strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mendorong pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Dia menilai kesiapan pasokan energi menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode libur hari raya.

Hal tersebut disampaikan Nurdin Halid dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Makassar bersama sejumlah mitra strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pertemuan tersebut, berbagai pemangku kepentingan membahas langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan sektor energi dan transportasi menghadapi lonjakan aktivitas perjalanan masyarakat pada musim mudik.

Menurut Nurdin, peningkatan mobilitas kendaraan selama arus mudik hampir selalu diikuti dengan lonjakan konsumsi BBM di berbagai wilayah, terutama di jalur-jalur utama perjalanan darat.

Oleh karena itu, dia meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat distribusi serta menjaga stabilitas pasokan BBM di SPBU sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar selama perjalanan.

Selain memastikan ketersediaan energi, Komisi VI DPR RI juga menyoroti kesiapan sektor transportasi nasional yang berada di bawah koordinasi BUMN.

Sejumlah operator transportasi seperti PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Garuda Indonesia, Citilink, serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan layanan, mulai dari ketersediaan armada hingga kualitas pelayanan bagi penumpang.

