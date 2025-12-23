Nurdin Halid Guyur Bonus Petenis Indonesia Peraih Emas SEA Games 2025

Rabu, 24 Desember 2025 – 01:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Federasi Tenis Indonesia (Pelti) memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas di SEA Games 2025.

Ketum Pelti Nurdin Halid mengungkapkan bonus yang diberikan merupakan bentuk apresiasi buat petenis yang telah berjuang luar biasa di ajang akbar olahraga antarnegara Asia Tenggara.

“Pelti juga memberikan bonus di samping yang akan diberikan Presiden,” kata politikus Partai Golkar itu.

“Untuk emas tunggal putra Rp 250 juta, tunggal putri Rp 250 juta, dan emas ganda putri Rp 200 juta,” ujarnya.

Kontingen tenis Indonesia tercatat mempersembahkan sembilan medali dengan perincian tiga emas, dan enam perunggu.

Medali emas dipersembahkan tim tenis putra dan putri serta pasangan Aldila Sutjiadi bersama Janice Tjen di nomor ganda putri.

Pada SEA Games 2025 tercatat Thailand menjadi juara umum cabang olahraga tenis seusai mengoleksi 11 medali dengan perincian tiga emas, tujuh perak, dan satu perunggu.

Raihan yang didapatkan tahun ini sejatinya menurun seusai pada SEA Games edisi 2023 meraup empat emas, dua perak, dan tiga perunggu.