Nurul Aini Angkat Tradisi Lokal Lewat Produk Herbal Duzi Pure

jpnn.com, TULUNGAGUNG - Setiap brand besar selalu berawal dari mimpi sederhana. Begitu pula dengan Duzi, brand jamu herbal berbasis susu kuda asal Tulungagung yang lahir pada 8 Desember 2023.

Di balik nama Duzi, ada sosok Nurul Aini, seorang wirausaha yang berani menjadikan ide tradisional sebagai inovasi modern.

Nurul Aini mengungkapkan bahwa awal mula membangun Duzi tidaklah mudah. Dia melihat bahwa susu kuda memiliki potensi besar untuk kesehatan, tetapi belum banyak dikemas dengan cara modern.

Baca Juga: Kendalikan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 3 Herbal Ini

Dari situlah muncul tekad menghadirkan produk yang praktis, higienis, sekaligus membawa nilai budaya lokal.

“Saya ingin karya anak bangsa dihargai, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di mata dunia,” ujar Nurul Aini, dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/8).

Nama Duzi dipilih karena mudah diingat dan merepresentasikan semangat sederhana. Dari dapur usaha kecil, Nurul Aini mulai meracik produk, melakukan riset, dan memastikan kualitas tetap terjaga.

Baca Juga: Obati Iritasi Kulit dengan Menggunakan 3 Herbal Ini

Hingga akhirnya, lahirlah lima produk unggulan yang kini menjadi andalan: Duzimilk, Duziweight, Duzieye, DuziKids, dan Duzi Pure.

Dari kelima produk tersebut, Duzi Pure menjadi sorotan utama. Produk ini menghadirkan susu kuda bubuk murni yang tidak hanya kaya nutrisi, tetapi juga praktis dikonsumsi. Khasiatnya terasa terutama bila rutin diminum selama tujuh hari penuh.