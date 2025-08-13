Nurwayah Apresiasi Program SAF Pertamina dari Minyak Jelantah, Buka Peluang UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah memberikan apresiasi atas inisiatif Pertamina Patra Niaga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan minyak jelantah. Program ini dinilai sebagai langkah strategis transisi energi bersih sekaligus peluang ekonomi bagi UMKM.

"Langkah ini membuktikan limbah rumah tangga bisa diubah menjadi energi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan," ujar Nurwayah saat dihubungi media, Rabu (13/8).

Hingga Juli 2025, Pertamina telah mengumpulkan 86.000 liter minyak jelantah dari 2.443 warga di 10 titik pengumpulan, termasuk SPBU COCO MT Haryono, Kalimalang, BSD City, dan Sport Centre Plaju.

Nurwayah mendorong perluasan program dengan menambah titik pengumpulan dari 10 menjadi 35 lokasi. "Fasilitasnya harus ramah pengguna dan mudah diakses agar masyarakat terdorong berpartisipasi," tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi ekonomi bagi UMKM. "Pengumpulan minyak jelantah dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi usaha kecil," tambah Nurwayah.

Untuk keberlanjutan program, legislator ini menekankan pentingnya insentif. "Diperlukan regulasi insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk menjaga pasokan minyak jelantah," pungkasnya.

Program SAF Pertamina ini merupakan bagian dari komitmen transisi energi hijau dengan memanfaatkan sumber daya lokal sekaligus memberdayakan masyarakat. (tan/jpnn)