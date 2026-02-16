Nusantara Group Merilis 2 Motor Baru Triumph, Incar Segmen Moge Entry Level

Senin, 16 Februari 2026 – 16:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Triumph Motorcycles membuka babak baru di pasar Indonesia dengan meluncurkan dua model anyar, Triumph Speed 400 dan Scrambler 400 X.

Kehadiran keduanya menjadi sorotan karena menawarkan harga paling terjangkau di lini motor Triumph.

Speed 400 dipasarkan seharga Rp 158,4 juta on the road DKI Jakarta, sedangkan Scrambler 400 X Rp 178,5 juta.

Strategi baru itu menempatkan Triumph di segmen premium entry-level, menyasar konsumen yang menginginkan brand heritage Inggris dengan investasi lebih rasional.

Kedua motor dibangun di atas platform mesin TR-Series terbaru berkapasitas 398 cc, satu silinder, berpendingin cairan, dengan sistem injeksi dan throttle ride-by-wire.

Tenaganya mencapai 40 hp pada 8.000 rpm dengan torsi 37,5 Nm pada 6.500 rpm, dipadukan transmisi enam percepatan lengkap dengan assist and slipper clutch.

Karakter mesin dirancang kuat di putaran menengah dan tetap halus untuk penggunaan harian.

Triumph Speed 400 hadir sebagai roadster modern klasik dengan proporsi kompak dan detail finishing khas.