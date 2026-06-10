Nutriged Perkuat Akses Pasar Lewat Ekspansi Distribusi Offline

Rabu, 10 Juni 2026 – 16:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nutriged memperluas jaringan distribusinya dengan menghadirkan produk bubur sereal sehat untuk pencernaan di sejumlah apotek, toko kesehatan, dan pusat perbelanjaan di berbagai daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi pendukung kesehatan lambung yang praktis, mudah diperoleh, dan berbahan alami.

Kini, produk Nutriged dapat ditemukan secara offline di jaringan Apotek Century, Apotek Roxy, Apotek Safa Marwa, Natural Farm, Nabawi Herbal, Herbamart, Saga Supermarket, serta Swalayan Ngesti Solis.

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Perluasan distribusi ini diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan produk tanpa harus menunggu pengiriman melalui pembelian daring, terutama bagi konsumen yang membutuhkan penanganan cepat untuk menjaga kesehatan lambung.

Nutriged merupakan bubur sereal yang diformulasikan dari perpaduan labu kuning dan umbi ararut yang dikenal sebagai bahan alami yang kerap digunakan untuk mendukung kesehatan sistem pencernaan.

Perwakilan Nutriged, Syifa Nurfajriah mengatakan pihaknya berupaya menghadirkan produk yang tidak hanya membantu menjaga kesehatan lambung, tetapi juga nyaman dikonsumsi sehari-hari.

"Nutriged hadir sebagai selingan sehat yang lezat untuk mencegah kekambuhan, menjaga asupan nutrisi harian, sekaligus mendukung pemulihan fungsi lambung,” ujar Syifa, dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Menurut dia, Nutriged dikembangkan dengan tiga fungsi utama, yakni proteksi, restorasi, dan kenyamanan untuk mendukung kesehatan pencernaan secara menyeluruh.