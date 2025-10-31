Nutrilon Royal & Indomaret Berkolaborasi Hadirkan Program Eksklusif

jpnn.com, JAKARTA - Nutrilon Royal berkolaborasi dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret) menghadirkan program spesial bertajuk “Promo Eksklusif Winner’s Squad Nutrilon x Indomaret.”

Melalui program ini, Nutrilon Royal ingin mengajak orang tua memberikan stimulasi terbaik bagi anak melalui kombinasi nutrisi yang tepat dan pengalaman belajar berbasis sains yang menyenangkan.

Program ini mengusung konsep immersive education, pengalaman belajar langsung yang interaktif dan bermakna bagi anak-anak.

Sebagai apresiasi bagi para pelanggan setia, lima pemenang utama akan mendapatkan kesempatan mengikuti Winner’s Squad Adventure to Hong Kong, dengan periode pendaftaran berlangsung mulai 15 September hingga 31 Desember 2025.

“Nutrilon Royal hadir sebagai satu-satunya susu pertumbuhan yang diuji secara klinis dengan kandungan DHA yang lebih tinggi, EPA, dan Double Biotics yang dirancang untuk memperkuat daya tahan tubuh dan memaksimalkan intelegensi si kecil berbasis sains," ujar Rizki Imam Ardhi, Sales Director Danone SN Indonesia.

"Melalui program Winner’s Squad, kami juga berusaha untuk memberikan pengalaman berbelanja terbaik bagi konsumen. Kami ingin mendampingi orang tua tidak hanya melalui produk nutrisi unggulan, tetapi juga lewat inisiatif yang memberikan stimulasi menyenangkan dan relevan bagi anak, agar mereka tumbuh menjadi generasi pemenang," imbuhnya.

Program Winner’s Squad menjadi wujud komitmen Nutrilon Royal dalam mendukung tumbuh kembang anak Indonesia melalui nutrisi berbasis sains dan pengalaman edukatif yang inspiratif.

Para pemenang akan diajak berkunjung ke destinasi edukasi di Hong Kong, seperti Hong Kong Science Museum, Hong Kong Space Museum, dan Hong Kong Children’s Discovery Museum, yang memberikan pengalaman eksploratif untuk mengasah kemampuan kognitif dan rasa ingin tahu anak secara menyeluruh.