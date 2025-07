Nutrilon Royal Science Camp 2025, Kembali Hadirkan Petualangan Edukatif

jpnn.com, JAKARTA - Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) menjadi sangat penting dalam membentuk karakter anak yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berinovasi.

Brand Manager Nutrilon Royal Velan Sormin menjelaskan agar anak dapat menjalani proses belajar dan eksplorasi dengan optimal, mereka juga membutuhkan dukungan nutrisi yang cukup untuk menjaga imunitas tubuh.

Imunitas yang kuat memungkinkan anak aktif, sehat, dan siap menerima stimulasi yang tepat dalam proses tumbuh kembangnya.

Baca Juga: Nutrilon Royal Ajak Para Ortu Persiapkan Tumbuh Kembang Anak Sejak Dini

"Menjawab kebutuhan tersebut, Nutrilon Royal kembali menghadirkan program unggulannya: Nutrilon Royal Science Camp 2025 yang berlangsung pada 22 – 25 Juli 2025 di Singapura," ungkap Velan Kamis (25/7).

Program Nutrilon Royal Science Camp merupakan sebuah perjalanan edukatif seru ke Singapura yang dirancang untuk memberikan stimulasi terbaik bagi si Kecil melalui pengalaman sains yang imersif bersama dengan 10 keluarga terpilih dari lebih dari 250.000 peserta yang telah mendaftar.

Anak-anak akan diajak mengeksplorasi berbagai destinasi edukatif seperti Science Centre Singapore, ArtScience Museum, Gardens by The Bay hingga National University of Singapore (NUS) dan beberapa destinasi unggulan lainnya, untuk memaksimalkan intelegensinya sebagai bekal untuk menang.

“Nutrilon Royal Science Camp merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Tidak hanya melalui produk nutrisi unggulan, tetapi juga lewat stimulasi yang tepat. Kami percaya bahwa kombinasi antara nutrisi dan stimulasi akan membantu anak tumbuh menjadi pemenang," ucap Velan.

Dia melanjutkan Nutrilon Royal adalah satu-satunya formula pertumbuhan dengan kandungan Double Biotics FOS:GOS, sertaDHA dan EPAyang teruji klinis untuk memperkuat imunitas.