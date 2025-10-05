Nutrisi Alami Susu Urra untuk Tulang Kuat Anak hingga Lansia

jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang, terutama anak-anak, remaja, dan dewasa muda tidak menyadari bahwa puncak massa tulang terbentuk di usia 20-an.

Brand Development PT Sentir Lengo Potro sebagai principal susu Urra, Vania mengatakan setelah masa itu lewat, risiko pengeroposan tulang seperti osteopenia dan osteoporosis dapat terjadi lebih cepat, apalagi jika asupan kalsium dan gizi penunjang tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, di tengah kebutuhan akan nutrisi harian yang menunjang kesehatan tulang, Susu Kambing Urra hadir sebagai alternatif alami yang lebih ramah di perut, tinggi gizi, dan cocok untuk tubuh orang Asia.

Vania menuturkan produk ini diformulasikan dari susu kambing peranakan Saanen berkualitas premium, jenis kambing unggulan dengan susu yang tidak bau, tekstur lebih ringan, dan tinggi manfaat untuk semua usia.

“Kami ingin menghadirkan susu yang bukan hanya enak, tetapi juga benar-benar bermanfaat jangka panjang untuk keluarga Indonesia—terutama untuk kesehatan tulang, daya tahan tubuh, dan pencernaan anak-anak hingga dewasa,” ujar Vania.

Mengapa Susu Urra Efektif Menjaga Kesehatan Tulang?

1. Tinggi Kalsium dan Fosfor

Penelitian "Goat Milk as a Natural Source of Bioactive Compounds" (Journal of Dairy Science, 2017) menyebutkan bahwa susu kambing mengandung proporsi kalsium dan fosfor yang seimbang, sangat ideal untuk mendukung pertumbuhan tulang, kepadatan tulang, dan mencegah kerapuhan.