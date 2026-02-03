Nwansa Coffee Dorong Aktivasi Ekonomi dan Budaya di Jalan Surabaya Menteng

jpnn.com - Nwansa Coffee menginisiasi gerakan #makejalsurgreatagain sebagai bukti kontribusi pada perputaran aktivitas ekonomi dan nilai budaya di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat.

Sejarah mencatat Jalan Surabaya sebagai ikon pasar barang antik yang bertahan puluhan tahun. Namun, badai pandemi Covid-19 dalam sekejap melunturkan potret keunikan itu, penghasilan merosot, bahkan daya minat memudar begitu saja.

Keinginan untuk bertahan hidup melahirkan Nwansa Coffee yang kini tumbuh sebagai kedai kopi selama dua tahun belakangan dan kembali menghidupkan harmoni budaya dan roda ekonomi di Jalan Surabaya.

"Nwansa Coffee menilai inisiasi kedai kopi sebagai urban culture dan bahkan sebagai needs (kebutuhan) di Jalan Surabaya mampu menghidupkan kembali Jalan Surabaya di masa mendatang," kata Co-Founder Nwansa Coffee Dimas Satryo Pinandito, Sabtu (31/1/2026).

Nwansa Coffee telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan pemasaran di Jalan Surabaya, mulai event olahraga, musik, bahkan berkolaborasi dengan UMKM setempat demi memastikan kekondusifan terus terjaga.

Konsep antik dan elegan yang melekat pada citra Jalan Surabaya turut menyatu dengan identitas Nwansa Coffee, yang terus digencarkan secara masif melalui platform media sosial.

Melalui gerakan #makejalsurgreatagain justru menjadi stimulus sekaligus pengingat bahwa Jalan Surabaya masih mempertahankan kultur dan ciri khasnya.

Dimas mengatakan gerakan ini memastikan bahwa Jalan Surabaya sebagai ikon di jantung kota Jakarta masih terus tumbuh melalui pendekatan modernisasi.