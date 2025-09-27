Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Nyalakan Harapan di Teluknaga, Pojok Literasi PIK2 Temani Anak Desa Belajar & Bermain Ceria

Sabtu, 27 September 2025 – 14:58 WIB
Nyalakan Harapan di Teluknaga, Pojok Literasi PIK2 Temani Anak Desa Belajar & Bermain Ceria - JPNN.COM
Para pegawai Agung Sedayu Group (ASG) yang menjadi volunter Pojok Literasi Taman Baca Cemara membacakan buku cerita dan bermain bersama anak-anak Desa Muara di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (25/9). Foto: ASG

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Puluhan anak-anak di Desa Muara, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, terlihat ceria ketika berkumpul di sebuah ruangan belajar yang sederhana pada Kamis lalu (25/9).

Keceriaan itu muncul ketika mereka kedatangan Pojok Literasi Taman Baca Cemara yang digagas Agung Sedayu Group (ASG).

Pojok Literasi adalah salah satu program pilar pendidikan yang diselenggarakan secara terus-menerus oleh tim Community Development Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Baca Juga:

Kak Rara menjadi ikon program yang bertujuan meningkatkan kreativitas anak dalam belajar, membaca, dan bermain itu.

Nyalakan Harapan di Teluknaga, Pojok Literasi PIK2 Temani Anak Desa Belajar &amp; Bermain Ceria

Kehadiran Pojok Literasi PIK2 tersebut juga merupakan hasil kolaborasi ASG dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.

Baca Juga:

Dalam kegiatan itu, karyawan ASG yang menjadi sukarelawan Pojok Literasi tidak hanya hadir untuk mengajar, tetapi juga menemani dan berbagi semangat dengan anak-anak Desa Muara.

Calon generasi penerus bangsa yang masih belia itu pun pun tampak bahagia ketika Pojok Literasi PIK2 mengajak mereka mengikuti berbagai permainan interaktif, mulai dari tebak gerakan hewan, bernyanyi, hingga menggambar.

Pojok Literasi PIK2 menemani anak desa belajar dan bermain ceria, menyalakan harapan Teluknaga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pojok literasi  Pojok Literasi PIK2  PIK2  Desa Muara Teluk Naga 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp