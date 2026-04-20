Nyanyi di Jalanan, Pinkan Mambo Mengaku Dapat Ratusan Juta

Senin, 20 April 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo mengungkap jumlah penghasilan yang didapat dari mengamen di jalanan sambil live streaming di media sosial.

Tidak tanggung-tanggung, dia mengaku bisa mendapatkan ratusan juta rupiah dari hadiah atau saweran penonton.

"Bisa, Rp 100 juta sehari juga bisa," kata Pinkan Mambo dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Mantan personel Ratu itu menjelaskan bahwa jumlah penghasilan bisa didapatkan tergantung dengan keuletan.

Selama mengamen di jalanan sambil live streaming, Pinkan Mambo harus bisa menghibur dan menerima tantangan dari penonton yang ingin memberi uang.

"Harus pintar marketing-nya, jualannya, harus apa saja challenge-nya," beber pelantun Dirimu Dirinya itu.

Meski mendapat pemasukan yang lumayan, Pinkan Mambo mengakui bahwa apa yang dilakukannya tetap menuai kritik.

Dia bahkan diprotes langsung oleh anaknya, Michelle Ashley.