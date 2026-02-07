Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Nyanyi di Pinggir Jalan Sambil Siaran Langsung, Pinkan Mambo: Ini Bisnis Baru Aku

Sabtu, 07 Februari 2026 – 14:14 WIB
Nyanyi di Pinggir Jalan Sambil Siaran Langsung, Pinkan Mambo: Ini Bisnis Baru Aku - JPNN.COM
Pinkan Mambo. Foto: Instagram/pinkan_mambo

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo tengah sibuk menjalankan aktivitas barunya yakni bernyanyi di pinggir jalan sambil melakukan siaran langsung di media sosial.

Dia mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukannya murni untuk mencari uang atau pemasukan.

"Iya, ini bisnis baru aku," kata Pinkan Mambo saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Saat melakukan siaran langsung, mantan personel Ratu itu berharap diberi saweran oleh penonton atau netizen.

Setelah dapat saweran, Pinkan Mambo menggunakan uang tersebut untuk modal menjalankan bisnis donat.

"Dari seratus ribu, bakal jadi usaha donat, lalu baju, dan lainnya," beber pelantun Dirimu Dirinya itu.

Baca Juga:

Saat bernyanyi sambil siaran langsung, Pinkan Mambo kerap berkeliling ke sejumlah kawasan di Tangerang.

Dia dan suami, Arya Khan bahkan sempat dikawal petugas keamanan agar tidak membuat kehebohan di tengah masyarakat.

Penyanyi Pinkan Mambo tengah sibuk menjalankan aktivitas barunya yakni bernyanyi di...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pinkan Mambo  Kondisi Pinkan Mambo  Bisnis Pinkan Mambo  Suami Pinkan Mambo 
BERITA PINKAN MAMBO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp