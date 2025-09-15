Nyawa Mahasiswi Melayang di Tangan Pacar Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswi berinisial IM (23) meregang nyawa di tangan pacarnya sendiri.

Pembunuhan ini terjadi di indekos Jalan H Yusin, Gang Muchtar, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim).

Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad Supriyanto mengungkap motif pembunuhan ini.

"Pelaku datang ke indekos pada Kamis (11/9) sekitar pukul 23.45 WIB, dan terjadilah cekcok antara korban dan pelaku. Pelaku merasa cemburu terhadap korban yang jalan dengan laki-laki lain," kata Kompol Rohmad saat dikonfirmasi, Senin.

Kemudian, korban merasa takut dan berteriak memanggil temannya yang bernama Yasmin.

Karena korban berteriak, pelaku FF (16) merasa panik dan langsung mencekik korban sampai lemas.

"Akhirnya, teman korban yang bernama Yasmin menyuruh korban untuk keluar dan saat pelaku keluar, teman korban langsung menutup pintu dari luar," ujar Rohmad.

Keesokan harinya pada Jumat (12/9), sekitar pukul 11.00 WIB, pelaku datang lagi ke indekos korban untuk memastikan keadaan korban.