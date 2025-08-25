Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Oalah, Konon Ini Alasan Noel Beri Julukan Sultan kepada Bobby

Senin, 25 Agustus 2025 – 08:04 WIB
Oalah, Konon Ini Alasan Noel Beri Julukan Sultan kepada Bobby
Tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel saat penahanan tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Noel bersama 10 tersangka lainnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menyita 15 unit kendaraan bermotor roda empat, 7 unit kendaraan bermotor roda dua. Foto : Ricardo

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) memberi julukan 'sultan' kepada Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Irvian Bobby merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sejumlah kendaraan milik Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang disita KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (21/8). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 22 kendaraan milik Immanuel Ebenezer terdiri dari 15 mobil dan tujuh sepeda motor terkait operasi tangkap tangan (OTT).

"Hanya IBM (yang dijuluki Sultan, red)," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Sang 'Sultan' Bobby diketahui sempat menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker.

Dia diduga menjadi tersangka yang menerima aliran dana terbanyak dalam kasus tersebut, yakni mencapai Rp 69 miliar.

Setyo menjelaskan Immanuel Ebenezer a.k.a Noel hanya memberikan julukan 'sultan' tersebut kepada Irvian Bobby.

Konon julukan itu diberikan lantaran yang bersangkutan merupakan sosok yang dinilai memiliki banyak uang di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker.

