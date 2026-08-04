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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Oatside Pasang Strategi Baru Hadapi Persaingan di Industri Minuman Siap Saji

Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:11 WIB
Oatside Pasang Strategi Baru Hadapi Persaingan di Industri Minuman Siap Saji - JPNN.COM
Merayakan peluncuran Oatside Espresso Roast ini, Oatside Coffee hadir lebih dekat dengan konsumen di Car Free Day Jakarta baru-baru ini. Foto dokumentasi Oatside Coffee

jpnn.com - Persaingan di industri minuman kopi siap minum (ready-to-drink) berbasis nabati semakin dinamis. Hal ini membuat produsen melakukan berbagai strategi untuk merebut hati konsumen.

Seperti yang dilakukan brand susu Oatside yang melakukan penyempurnaan formula rasa yang lebih kuat (strong) serta peluncuran kemasan baru yang difokuskan pada kenyamanan konsumen bersertifikasi plant-based.

"Langkah pembaruan ini diambil guna menegaskan posisi produk sebagai kopi RTD berbasis oat milk, bukan sekadar minuman oat rasa kopi," kata Brand Manager Oatside, Felicia Hanna dalam keterangannya dikutip Selasa (4/8).

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Seiring dengan peningkatan tren konsumsi kopi di kalangan pekerja dan masyarakat urban, pihaknya juga melengkapi lini produk dengan memperkenalkan varian baru, Oatside Espresso Roast.

Sebagai varian terbaru, Oatside Espresso Roast sudah tersedia di Official Store Oatside di Shopee dan minimarket. Varian Espresso Roast tersebut hadir sebagai pilihan dengan intensitas rasa kopi tertinggi dalam jajaran produk Oatside Coffee. 

Untuk memudahkan konsumen mengenali tingkat kepekatan kopi sebelum membeli, kemasan baru ini dilengkapi dengan petunjuk ikon biji kopi. 

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Indikator ini membagi tingkat intensitas dari yang paling ringan hingga pekat, dimulai dari Caramel Macchiato di tingkat terendah, Caffè Latte di tingkat menengah, hingga Espresso Roast di tingkat tertinggi.

Selain perbaikan pada profil rasa dan indikator kemasan, penyesuaian juga dilakukan pada aspek kepraktisan agar lebih fleksibel dibawa bepergian.

Oatside memasang berbagai strategi baru dalam menghadapi persaingan di industri minuman siap saji

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TAGS   OATSIDE  minuman siap saji  Strategi Bisnis   Oatside Espresso Roast 
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