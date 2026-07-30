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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obat Kuat dengan Efek hingga 3 Hari, Kenali Faktanya Sebelum Menggunakannya

Kamis, 30 Juli 2026 – 14:12 WIB
Obat Kuat dengan Efek hingga 3 Hari, Kenali Faktanya Sebelum Menggunakannya - JPNN.COM
Ilustrasi obat. ANTARA/HO

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini, obat kuat yang diklaim mampu bekerja hingga tiga hari makin banyak diperbincangkan. Klaim seperti itu tentu menarik perhatian banyak pria yang ingin meningkatkan kualitas kehidupan seksualnya.

Namun, di balik popularitas tersebut, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: apakah obat dengan durasi kerja panjang benar-benar aman untuk dikonsumsi?

Ahli urologi Dr Gede Wirya Kusuma Duarsa mengatakan salah satu kandungan yang umum digunakan pada obat disfungsi ereksi dengan efek jangka panjang adalah tadalafil, yang termasuk dalam golongan PDE5 inhibitor.

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Obat ini bekerja dengan meningkatkan aliran darah ke penis sehingga membantu terjadinya ereksi saat terdapat rangsangan seksual. Artinya, tadalafil tidak menyebabkan ereksi secara terus-menerus tanpa adanya stimulasi seksual.

Karena memiliki durasi kerja yang relatif lama, tadalafil kerap dijuluki sebagai weekend pill. Efeknya dapat bertahan sekitar 36 hingga 72 jam, sehingga memberikan rentang waktu yang lebih fleksibel dibandingkan obat dengan durasi kerja lebih singkat.

"Kandungan ini juga telah melalui berbagai uji klinis dan digunakan secara luas dalam dunia medis, termasuk pada sejumlah produk yang mengandung tadalafil seperti merek pil cula hitam dan lain-lain," kata dia dalam siaran persnya.

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Salah satu alasan tadalafil banyak dipilih adalah karena tidak mengharuskan pengguna mengatur waktu konsumsi secara ketat sebelum berhubungan intim.

Dengan durasi kerja yang lebih panjang, pengguna memiliki fleksibilitas lebih sehingga momen bersama pasangan terasa lebih alami dan tidak terburu-buru.

Ahli urologi Gede Wirya Kusuma Duarsa meminta masyarakat mengenali lebih jauh fakta soal obat kuat sebelum menggunakannya.

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TAGS   obat kuat  urologi  vitalitas pria  tahan lama 
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