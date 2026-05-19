Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Obat-obatan, Elektronik, Otomotif, hingga Gandum Bakal Terkena Imbas Pelemahan Rupiah

Selasa, 19 Mei 2026 – 08:00 WIB
Obat-obatan, Elektronik, Otomotif, hingga Gandum Bakal Terkena Imbas Pelemahan Rupiah - JPNN.COM
Komoditas yang berpotensi menjadi yang paling terdampak oleh imported inflation tersebut antara lain obat-obatan, elektronik, otomotif, petrokimia, gandum, peralatan berat, hingga telekomunikasi. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty menilai dampak pelemahan rupiah bakal tercermin pada hasil perhitungan inflasi bulan Mei ini.

Hal ini dikarenakan nilai tukar rupiah yang terus mengalami pelemahan oleh dolar Amerika Serikat (AS).

Imported inflation akibat pelemahan rupiah dapat mulai dirasakan di Mei. Kelompok pengeluaran yang paling terdampak adalah yang terkait dengan komponen tinggi impor,” kata Telisa Aulia Falianty di Jakarta, Senin (18/5).

Baca Juga:

Dia mengaku komoditas yang berpotensi menjadi yang paling terdampak oleh imported inflation tersebut antara lain obat-obatan, elektronik, otomotif, petrokimia, gandum, peralatan berat, hingga telekomunikasi.

Dia menuturkan, tanda-tanda akan adanya pengaruh dari pelemahan rupiah terhadap inflasi nasional sebenarnya sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir, yakni melalui tren peningkatan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB).

Rupiah tercatat terus melemah sejak awal tahun dan kini nilainya sudah menurun 5,99 persen terhadap dolar AS dalam tahun kalender (year-to-date/ytd).

Baca Juga:

Kemudian, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IHPB terus mengalami kenaikan setiap bulan, yakni dari 106,00 pada Januari 2026 menjadi 109,07 pada April 2026. 

Angka pada April lalu menunjukkan kenaikan IHPB sebesar 3,81 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty menilai dampak pelemahan rupiah bakal tercermin pada hasil perhitungan inflasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   konsumen  rupiah  pelemahan rupiah  kurs rupiah 
BERITA KONSUMEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp