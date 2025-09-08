Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Alergi dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Senin, 08 September 2025 – 08:42 WIB
Obati Alergi dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - ALERGI merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Ada berbagai jenis alergi. Mulai dari alergi makanan, alergi debu, hingga alergi serbuk sari.

Alergi harus segera diatasi. Biasanya Anda mengonsumsi obat untuk mengatasi alergi.

Baca Juga:

Namun, ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu mengatasi alergi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Yoghurt

Yoghurt merupakan salah satu makanan yang bisa membantu mengobati alergi.

Baca Juga:

Yoghurt bisa menjadi antihistamin alami yang manjur berkat kandungan probiotiknya yang tinggi.

Probiotik yang kaya akan bakteri baik bisa membantu meredakan respons sistem imun terhadap alergen.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengobati alergi dan salah satunya ialah bawang bombai.

TAGS   alergi  Makanan  Tomat  kuaci 
