Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini

Selasa, 21 Oktober 2025 – 07:28 WIB
Obati Asam Lambung dengan Mengonsumsi 4 Herbal Ini - JPNN.COM
Ilustrasi jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Asam lambung biasanya terjadi karena stres berlebihan, telat makan atau mengonsumsi makanan pedas dan asam.

Selain obat-obatan yang tersedia di apotek, Anda bisa meredakan asam lambung dengan mengonsumsi beberapa herbal.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan herbal yang sudah digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan sejak berabad abad yang lalu.

Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe bisa membantu meredakan gejala mual dan muntah.

Baca Juga:

Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.

Tambahkan jahe segar saat memasak makanan, atau taburkan bubuk jahe pada makanan sebelum disantap.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengobati masalah asam lambung dan salah satunya ialah tentu saja dandelion.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asam Lambung  Herbal  Jahe  dandelion 
BERITA ASAM LAMBUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp