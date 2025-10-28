Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Asam Urat dengan Mengonsumsi 4 Bahan Alami Ini

Selasa, 28 Oktober 2025 – 09:10 WIB
Obati Asam Urat dengan Mengonsumsi 4 Bahan Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi jahe merah. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang orang dewasa.

Asam urat merupakan penyakit yang menyerang sendi tubuh. Kunci dari mengobati asam urat berlebih dengan mengubah gaya hidup jadi lebih sehat.

Menurut Dr. dr. Joewono Soeroso, Sp.PD-KR, M.Sc dan Hafid Alhristian, S.Ked, jika asam urat sudah melebihi batas normal, asam urat tersebut dalam tidak akan bisa larut kembali dalam darah.

Baca Juga:

Namun, ada beberapa cara alami yang bisa kamu aplikasikan untuk meredakan nyeri tersebut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sambiloto

Walaupun rasanya pahit, sambiloto memiliki banyak kandungan zat kimia, seperti alkane, keton, aldehid, flavanoid, kalsium, kalium , dan natrium.

Baca Juga:

Air rebusan sambiloto juga dipercaya bisa menetralkan asam urat karena tanaman ini bersifat antinyeri, antiradang, dan menawarkan racun.

2. Legundi 

Legundi adalah salah satu tanaman herbal yang sangat efektif mengendalikan rasa sakit dan inflamasi karena radang sendi dan sciatica.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati asam urat dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja kumis kucing.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   asam urat  bahan alami  kumis kucing  Jahe merah 
BERITA ASAM URAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp