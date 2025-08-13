Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Iritasi Kulit dengan Menggunakan 3 Herbal Ini

Rabu, 13 Agustus 2025 – 07:04 WIB
Obati Iritasi Kulit dengan Menggunakan 3 Herbal Ini - JPNN.COM
Ilustrasi Aloe Vera alias lidah buaya. Foto: Luvy

jpnn.com, JAKARTA - IRITASI kulit bisa terjadi karena beberapa hal. Anda bisa terserang iritasi kulit akibat banjir, alergi, dan lainnya.

Gejala yang paling sering dialami adalah munculnya bintik-bintik hitam atau gatal-gatal alergi di daerah lutut, leher, siku, dan wajah.

Namun jangan khawatir, saat ini terdapat pengobatan herbal yang bisa membantu menghilangkan kulit itu secara alami.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Herbal yang bisa membantu mengobati iritasi kulit ialah kunyit.

Kunyit bisa membantu memperbaiki kerusakan serta mengurangi perubahan warna kulit dan pigmentasi.

Baca Juga:

Ini juga berguna untuk menghilangnkan bintik-bintik hitam dan gatal secara cepat.

Caranya haluskan kunyit hingga lembut dan campurkan beberapa tetes lemon dan susu.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengobati iritasi kulit dengan mudah dan salah satunya ialah tentu saja lidah buaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   iritasi kulit  Herbal  kunyit  kentang 
BERITA IRITASI KULIT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp