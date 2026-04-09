Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Obati Radang Tenggorokan dengan 3 Bahan Alami Ini

Kamis, 09 April 2026 – 08:27 WIB
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu seperti saat ini membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satunya ialah radang tenggorokan. Radang tenggorokan bisa terjadi akibat terlalu sering mengonsumsi minuman dingin dan makanan pedas.

Radang tenggorokan bisa membuat Anda kesulitan menelan berbagai makanan dan minuman.

Beberapa bahan dapur bisa mengobati radang tenggorokan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Berkumur air garam

Larutan garam bisa meredakan radang tenggorokan. Garam menyerap air dalam mulut sehingga dapat membunuh penyebab radang.

Campurkan saja satu sendok teh garam dengan 230 ml air hangat, kemudian pergunakan untuk kumur.

2. Teh madu

Buat teh hangat, dan tambahkan 1 sendok madu. Minumlah dengan perlahan.

Kandungan madu yang bersifat antibakteri dan antiseptik mampu membunuh bakteri penyebab radang.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengobati radang tenggorokan dan salah satunya ialah tentu saja minum air putih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bahan alami  radang tenggorokan  teh madu  air putih 
BERITA BAHAN ALAMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp